Павловский: Росстат мог отложить публикацию данных о доходах населения из-за ухудшения статистики

Росстат мог отложить публикацию данных о доходах населения перед посланием президента к Федеральному собранию из-за ухудшения статистики. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» политолог Глеб Павловский.

«Отказ публиковать сегодня данные по состоянию доходов граждан связан несомненно с посланием президента и с двумя очевидными факторами. Первый – это то, что они падают, а не растут. Видимо, цифры, которые надо было бы опубликовать сегодня, ниже уже известных плохих цифр по падениям в предыдущем квартале – под 10 процентов. Второй фактор – Путин наверняка что-то про это скажет, что-то предложит, какие-то меры, может быть, даже сделает это одним из центральных пунктов послания», — сказал он.

Росстат отложил публикацию данных о доходах населения перед посланием президента Федеральному собранию. Речь идет о реальных располагаемых доходах за первый квартал 2021 года. Как обратило внимание издание Forbes, обычно эту информацию публиковали в докладе «Социально-экономическое положение России» 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом. Но 20-го апреля в очередном таком докладе этих цифр не оказалось. В ведомстве на запрос журналистов РБК ответили, что публикацию перенесли, поскольку «сбор информации о некоторых компонентах доходов потребовал больше времени» и часть данных пришлось уточнять.