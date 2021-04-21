Число осужденных коррупционеров в России упало до самого низкого уровня за последние восемь лет

Сайт «Открытые медиа» со ссылкой на данные судебной статистики пишет, что за прошлый год в стране были осуждены почти семь тысяч человек по делам, в которых коррупция основная статья по приговору. Издание отмечает, что на фоне продолжающегося роста среднего размера взятки, суды относятся к коррупционерам снисходительно: в 2020-м каждый третий осужденный по таким делам получил условный срок — это новый рекорд.

