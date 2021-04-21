В Москве в преддверии акции в поддержку Алексея Навального перекрыли Пушкинскую площадь

В связи с чем официально введены ограничения, не сообщается, однако это традиционное место для оппозиционных митингов, — отмечает интернет-издание Знак. Ком.

Сегодня соратники лидера российской оппозиции намерены провести акции по всей стране. Это связано с резким ухудшением состояния здоровья политика, который держит голодовку в колонии.

В преддверии митингов в десятках российских городов начали задерживать активистов. В Москве в отделы полиции попали в том числе юрист Любовь Соболь и пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.



В Кремле напоминают, что попытки провести несакционированные мероприятия в городах России будут пресекаться. С предупреждением выступил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Песков добавил, что ничего не знает о самочувствии Алексея Навального и не готов принять на веру сведения о критическом состоянии его здоровья.