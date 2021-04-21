«Дождь» перенес концерт в честь дня рождения телеканала из-за митингов в поддержку Навального

«Дождь» перенес концерт в честь дня рождения телеканала на 27 апреля из-за митингов в поддержку Алексея Навального. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» главный редактор телеканала «Дождь» Тихон Дзядко.

«Это очень долго готовилось , но в воскресенье мы узнали, что в это день будут митинги в поддержку Алексея Навального и поняли, что проводить в это день мероприятие нам не представляется возможным и уместным. Удалось договориться с площадкой, с музыкантами, с Noize MC и с Дельфином, на то, чтобы перенести это на вторник 27 апреля. Всех, кто собирался, и всех, кто не собирался к нам на день рождения, — очень ждем!», — сказал он.

Концерт в честь одиннадцатилетия телеканала «Дождь» отложен на 27 апреля. Накануне соратники Алексея Навального, который держит голодовку в покровской колонии, объявили о проведении общероссийского митинга в поддержку политика. Команда политика намеревались провести акцию, когда участие в ней выразят готовность принять полмиллиона человек, однако решили не дожидаться сбора на фоне резкого ухудшения состояния здоровья оппозиционера. Алексей Навальный, по словам его врачей, в любой момент может умереть. Еще одним поводом для акции стал иск прокуратуры Москвы о признании Фонда борьбы с коррупцией* экстремистской организацией. Соратники А.Навального предложили людям выйти 21 апреля на центральные улицы и площади своих городов. Митинги проведут в один день с посланием Владимира Путина Федеральному собранию.

Столичные власти вчера не согласовали митинг в поддержку А.Навального. Организаторы в заявке указали до ста тысяч человек. Отказ чиновники объяснили ограничениями, вызванными коронавирусом и нарушениями в документах.

* Российские власти считают организацию иностранным агентом.