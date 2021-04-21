Z Архив новостей новости
5 5 6 366
Эксклюзив Эха 11:08, 21 апреля 2021

«Дождь» перенес концерт в честь дня рождения телеканала из-за митингов в поддержку Навального

«Дождь» перенес концерт в честь дня рождения телеканала на 27 апреля из-за митингов в поддержку Алексея Навального. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» главный редактор телеканала «Дождь» Тихон Дзядко.

«Это очень долго готовилось , но в воскресенье мы узнали, что в это день будут митинги в поддержку Алексея Навального и поняли, что проводить в это день мероприятие нам не представляется возможным и уместным. Удалось договориться с площадкой, с музыкантами, с Noize MC и с Дельфином, на то, чтобы перенести это на вторник 27 апреля. Всех, кто собирался, и всех, кто не собирался к нам на день рождения, — очень ждем!», — сказал он.

Концерт в честь одиннадцатилетия телеканала «Дождь» отложен на 27 апреля. Накануне соратники Алексея Навального, который держит голодовку в покровской колонии, объявили о проведении общероссийского митинга в поддержку политика. Команда политика намеревались провести акцию, когда участие в ней выразят готовность принять полмиллиона человек, однако решили не дожидаться сбора на фоне резкого ухудшения состояния здоровья оппозиционера. Алексей Навальный, по словам его врачей, в любой момент может умереть. Еще одним поводом для акции стал иск прокуратуры Москвы о признании Фонда борьбы с коррупцией* экстремистской организацией. Соратники А.Навального предложили людям выйти 21 апреля на центральные улицы и площади своих городов. Митинги проведут в один день с посланием Владимира Путина Федеральному собранию.

Столичные власти вчера не согласовали митинг в поддержку А.Навального. Организаторы в заявке указали до ста тысяч человек. Отказ чиновники объяснили ограничениями, вызванными коронавирусом и нарушениями в документах.

* Российские власти считают организацию иностранным агентом.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 15 апреля Поздравить…

5 293 6 6449 15.04
Блоги

Константин Косачев вице-спикер Совета Федерации

Выбор должен быть у каждого. А там как совесть подскажет Считаю лично для себя ханжеством ездить в отпуск в страны, занимающие в отношении России недружественную позицию. Никогда этого не делал и не намерен делать и впредь. Но это мой выбор…

5 141 6 23681 14.04
Блоги

Виктор Шендерович писатель

Двадцать лет назад была уничтожена телекомпания НТВ В желании спасти НТВ я, как и многие мои коллеги, оказался все-таки в шаге от потери репутации…

5 323 6 91943 14.04
Блоги

+ «Господин Путин, я готов предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идёт война» «Господин Путин, я готов предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идёт война» «Мы – это мы. Вы – это вы. Но это не обязательно проблема, это – возможность. Как минимум – возможность, пока не поздно, остановить убийственную математику будущих военных потерь»...

5 236 6 32562 20.04
8читать ;смотреть
Блоги

Матвей Ганапольский обозреватель

Такой непростой Байден Вот представьте себе, что вы Путин, что вы согнали стотысячную армию, к примеру, для нападения. И вдруг вам звонит Байден и предлагает встречу на кофеёк. Тут задумаешься – нападать на Украину, или не нападать…

5 190 6 74497 14.04
Блоги

Владимир Кара-Мурза мл. председатель Фонда Бориса Немцова

Ночь на Страстную субботу С того ночного захвата НТВ пошло всё остальное — и зашкаливающая пропаганда, и разгоны митингов, и сфальсифицированные выборы, и политзаключённые, и политические убийства. Сначала ведь нужно выключить свет…

5 43 6 14729 14.04
Блоги

УФСИН РФ: Принято решение о переводе Навального в стационар областной больницы для осужденных В настоящее время его состояние здоровья оценивается как удовлетворительное. С согласия пациента ему назначена витаминная терапия…

5 203 6 29832 19.04
#СлухайЭхо

Алексей Нарышкин ведущий: Алексей Нарышкин журналист «Эха Москвы»

3440622
Алексей Нарышкин отвечает на ваши вопросы

5 39 6 5816 20.04
Интервью Персонально ваш

Алексей Чеснаков гость: Алексей Чеснаков руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры, политолог

Это долгая игра. Никто не рассчитывает, что если завтра Навальный совершит какие-то радикальные действия, он тут же свалит власть. Эта власть будет длиться долго…

5 45 6 7860 20.04
#слушать 49:15 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Конгресс интеллигенции: Предотвратить полномасштабную войну с Украиной! Россиянам нужно заниматься своей страной, навести в ней порядок, а не идти войной на соседей…

5 139 6 24984 15.04
Блоги

Алексей Навальный политик

Все равно жизнь дает отличные моменты Посмеялся я, когда прочитал цитаты светил медицины, что с таким уровнем калия, как у меня в анализах, я должен быть либо в реанимации, либо в гробу. Ну уж нет, меня так просто не возьмешь. После «Новичка» и калий не страшен…

5 286 6 54447 20.04
Блоги

МИД РФ: 20 сотрудников посольства Чехии в Москве объявляются «персона нон грата» Им предписано до истечения конца дня 19 апреля 2021 г. покинуть территорию нашей страны…

5 49 6 10138 18.04
Блоги

Виктор Шендерович писатель

Сегодня речь идет о достоинстве Все политические развилки и разногласия с Навальным остались далеко позади. Речь — о его демонстративном убийстве, которое совершается на наших глазах…

5 269 6 57425 19.04
Новости

Вашингтон может задействовать дополнительные политические средства для допуска независимых врачей к Алексею Навальному Представитель Госдепа Нед Прайс в очередной раз призвал Москву немедленно оказать политику квалифицированную медицинскую помощь…

5 25 6 5328
Блоги

Леонид Гозман политик

Слово благодарности Израилю Это память о каждом павшем – там нет «неизвестных солдат». Это не демагогический звон о возможности повторения – это постоянная готовность к отражению атаки и это постоянные усилия, направленные на сохранение жизни своих солдат…

5 166 6 36392 16.04
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Цена несвободы В условиях произвола и страха невозможно создавать ни передовые технологии, ни современную экономику. Цена несвободы в XXI веке — необратимое отставание. И именно в этом должен быть главный смысл послания президента…

5 186 6 43738 20.04

Популярное за неделю

Новости

Почти половина россиян, как следует из опроса Левада-центра, считает справедливым приговор в отношении Навального С ними несогласно около трети опрошенных…

5 43 6 17472
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Впервые на моих глазах президент США делает ровно то, чего от него добивался Кремль. Если Леонид Ильич Байден был агентом Кремля, он лучше бы не смог сделать…

5 75 6 113190 17.04
#слушать 49:01 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
Как вы относитесь к объявлению Леонидом Волковым акции протеста?
5 52 6 17562 18.04
Блоги

Сергей Алексашенко экономист

+ Путин и три буквы Путин и три буквы 16 апреля Россия стала другой страной. Страной, в которой официально запрещено инакомыслие и критика власти…

5 63 6 301037 17.04
8читать ;смотреть
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Навальный, могила, памятник Путину, Петров и Боширов, нищета, патриарх и КГБ Навальный, могила, памятник Путину, Петров и Боширов, нищета, патриарх и КГБ Понятно, что русская тюрьма убийственна в принципе. Она и так смертельна… Вообще зачем Путин нанялся пиарщиком к Навальному?..

5 85 6 129442 19.04
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9088511
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4881408

Сегодня в эфире