Бывшего офицера полиции, обвиненного в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, перевели в исправительное учреждение

Ранее присяжные признали Дерека Шовена виновным по всем трем статьям. Суд огласит приговор примерно через два месяца.

Гибель афроамериканца спровоцировала многочисленные протесты по всей стране. Президент США Джо Байден после оглашения вердикта позвонил семье Флойда и сказал, что после решения жюри присяжных вся страна испытывает облегчение. Байден призвал не повторять подобных ситуаций в будущем.

Он также назвал вердикт по делу об убийстве афроамериканца важным шагом на пути к справедливости в Америке.