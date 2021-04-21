Пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш задержали в Москве

Полиция в преддверии акции в поддержку Алексея Навального задерживает его соратников. Вслед за юристом Любовью Соболь в отдел увезли пресс-секретаря оппозиционера Киру Ярмыш. Об этом в Twitter сообщила ее адвокат.



Всего, по данным правозащитников, силовики пришли к активистам и журналистам в десятке российских городов.



Оппозиционный депутат петербургского заксобрания Максим Резник сообщил, что силовики предложили ему осудить акцию в поддержку политика Алексея Навального под угрозой уголовного преследования. По словам депутата неизвестные остановили его на улице и посадили в машину для разговора. О реакции на предложение «Эху Москвы» рассказал сам Резник. Ранее против дальнего родственника депутата возбудили уголовное дело о хранении наркотиков. Сам Резник проходит по нему свидетелем, однако мать подозреваемого рассказала журналистам, что следователи требуют дать показания на парламентария.