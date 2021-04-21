Парламент Чехии призвал Правительство требовать у Москвы компенсацию за взрыв в Врбетице в 2014 году

Власти Праги связывают произошедшее с российскими спецслужбами.

Руководство страны оценивает ущерб от взрыва на складе боеприпасов в деревне в почти 47 миллионов долларов. Это стоимость уничтоженного имущества, а также работы на ликвидацию неразорвавшихся снарядов, которые велись с 2014 года по осень 2020, отмечает местная газета «Млада фронта Днес». Кроме того, виновные в произошедшем должны будут выплатить компенсацию семьям двух погибших при взрыве граждан Чехии.

Также депутаты призвали еще больше сократить численность сотрудников российского посольства в Праге и поддержали решение правительства о высылке 18 дипломатов. Россия в ответ на это объявила персона нон-грата 20 сотрудников посольства Чехии в Москве. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала действия страны карикатурными и подчеркнула, что тот факт, что Москве не будет передаваться информация о ходе расследования взрывов говорит о том, что речь тут идет о фейке.

Чехия также объявила в розыск подозреваемых в Великобритании в покушении на жизнь семьи экс-разведчика Сергея Скрипаля россиян Александра Петрова и Руслана Боширова. Их пражские власти считают причастными к взрыву в деревне Врбетице.