Министерство энергетики не рассматривает введение прогрессивной шкалы энерготарифов

Так глава ведомства Николай Шульгинов прокомментировал инициативу Союза потребителей России. Там предлагали ввести более высокие тарифы для тех, кто потребляет больше нормы. По данным Союза, в среднем по стране человек потребляет 90 киловатт-часов. С учетом этого повышенные тарифы предложено ввести для тех, кто тратит больше 100 киловатт-часов.

