В Якутии по факту убийства двух малолетних детей возбуждены уголовные дела

Одно расследуется в отношении отца, совершившего преступление, еще одно заведено против сотрудников органов опеки – их подозревают в халатности.

Как сообщает региональный Следственный комитет, на прошлой неделе в социальную службу обратилась женщина. Она пожаловалась, что ее супруг угрожает убийством своим малолетним сыновьям, которым один и два года.

Должностные лица не приняли меры по изоляции детей от отца. В этот понедельник мальчики были госпитализированы из дома и скончались в больнице. Другие подробности не приводятся.