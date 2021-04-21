Адвокат Любови Соболь Владимир Воронин сообщил о задержании своей подзащитной

Полиция задержала в Москве юриста Фонда борьбы с коррупцией* Любовь Соболь. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» ее адвокат Владимир Воронин.

«Мне позвонила только что Любовь, сообщила, что она садилась в такси у метро Автозаводская, где находится офис «Нальный.Life», и тут же ее задержало большое количество сотрудников полиции, которые теперь везут ее в неизвестном направлении. Ей не говорят, куда ее везут, не говорят, за что ее задержали», – сказал он.

Адвокат добавил, что задержание Л.Соболь связано с акциями в поддержку Алексея Навального, которые сегодня проведут сторонники политика.

«Очевидно, что Любовь ничего не нарушала. Не сомневаюсь, что это превентивное задержание. Сейчас ей будут вменять, что она совершала какие-то призывы, хотя, на самом деле, если посмотреть ее социальные сети, то никаких призывов ни она, ни ее команда не публиковали», — заключил он.

Накануне соратники Алексея Навального, который держит голодовку в покровской колонии, объявили о проведении общероссийского митинга в поддержку политика. Команда политика намеревались провести акцию, когда участие в ней выразят готовность принять полмиллиона человек, однако решили не дожидаться сбора на фоне резкого ухудшения состояния здоровья оппозиционера. Алексей Навальный, по словам его врачей, в любой момент может умереть.

* Российские власти считают организацию иностранным агентом.