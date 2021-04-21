Росстат не опубликовал данные о реальных доходах россиян перед посланием Владимира Путина

Представители ведомства объяснили, что сбор информации потребовал больше времени и часть данных пришлось уточнять, — пишет журнал Форбс.

Отмечается, что в прошлом сведения о доходах публиковались строго по графику, однако в новой версии доклада о социально-экономическом положении России, которая вышла 20 апреля, эта информация отсутствовала.

Сегодня российский президент выступит с посланием Федеральному собранию. Оно намечено на 12 часов по московскому времени. Для гостей и журналистов в этом году действуют дополнительные ограничения. Из-за пандемии всех участников обязали трижды в течение последней недели сдать тест на коронавирус. Единую справку с отрицательными результатами необходимо предъявлять при входе в выставочный зал «Манеж». Об обязательном двухнедельном карантине речи не идет, говорил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На мероприятие традиционно приглашены депутаты и сенаторы, а также губернаторы и члены правительства. Затраты на организацию оцениваются почти в 100 миллионов рублей. Об этом сообщало издание «МБХ медиа» со ссылкой на план-графи управделами президента.

В Кремле ранее говорили, что Путин самостоятельно пишет текст послания и дорабатывает его до последних минут. Как ожидается, президент огласит меры по выходу из вызванного пандемией кризиса.

Оглашения послания начнется в полдень по московскому времени и будет транслироваться по федеральным телеканалам.