В ряде российских городов в преддверии акций в поддержку Алексея Навального, начались задержания

По подсчетам правозащитного проекта ОВД Инфо, силовики пришли к активистам в Пятигорске, Нижнем Новгороде, Вологде, Новосибирске, Санкт-Петербурге и еще в полутора десятках городов. Большинство задержаны на основании публикаций в социальных сетях по административной статье о нарушении порядка организации митинга.

Соратники Навального собирались провести общероссийскую акцию, когда желание участвовать в ней изъявят по меньшей мере полмиллиона человек, но из-за резкого ухудшения здоровья политика митинг был анонсирован на сегодняшний день.

Готовятся к нему и столичные силовики. МВД и генпрокуратура на днях предупредили россиян об ответственности за участие в несанкционированных акциях.