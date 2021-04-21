Губернатор Красноярского края попросил правительство выделить региону почти 200 млрд рублей на экологические проекты

Губернатор Красноярского края попросил правительство выделить региону почти 200 миллиардов рублей на экологические проекты. Об этом, со ссылкой на письмо, которое Александр Усс направил вице-премьеру Виктории Абрамченко, пишет газета РБК. Глава Красноярского края пишет, что авария с разливом дизельного топлива, которая произошла в мае 2020-го, нанесла колоссальный вред окружающей среде. Всего в перечне, который предлагает УСС, полсотни мероприятий, в том числе, строительство метро в Красноярске, компенсация выпадающих доходов после выплаты «Норникелем» крупного штрафа, создание эффективной инфраструктуры по обращению с мусором и ликвидация ущерба окружающей среде.