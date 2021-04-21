Россия оказалась в нижней части рейтинга свободной прессы

По оценкам экспертов организации «Репортеры без границ», страна занимает 150 место в списке из 180 государств. Соседями России в рейтинге оказались Конго и Гондурас. Составители списка обосновали это «репрессивным аппаратом», который используется для ограничения освещения в СМИ протестов, связанных с деятельностью Алексея Навального, а также законами, контролирующими работу прессы и интернета. В топе рейтинга – скандинавские страны Норвегия, Финляндия и Швеция.
2021-04-21T09:34:02+03:00
2021-04-21T09:55:44+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:34, 21 апреля 2021
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