Россия оказалась в нижней части рейтинга свободной прессы

По оценкам экспертов организации «Репортеры без границ», страна занимает 150 место в списке из 180 государств. Соседями России в рейтинге оказались Конго и Гондурас. Составители списка обосновали это «репрессивным аппаратом», который используется для ограничения освещения в СМИ протестов, связанных с деятельностью Алексея Навального, а также законами, контролирующими работу прессы и интернета. В топе рейтинга – скандинавские страны Норвегия, Финляндия и Швеция.