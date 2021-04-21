Как отмечает агентство РИА Новости, документ позволит за сутки доукомплектовать военные части в случае обострения ситуации в Донбассе.
В конце прошлого месяца ситуация на востоке Украины обострилась. Это сопровождалось наращиванием российских сил в районах, граничащих с Украиной.
Владимир Зеленский предложил президенту РФ Владимиру Путину встретиться «в любой точке Донбасса, где идет война». Об этом он сказал в своем видеообращении.
Президент Украины подписал закон, позволяющий призвать резервистов без объявления мобилизации
Как отмечает агентство РИА Новости, документ позволит за сутки доукомплектовать военные части в случае обострения ситуации в Донбассе.