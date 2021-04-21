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09:05, 21 апреля 2021

Бывший полицейский Миннеаполиса Дерек Шовин признан виновным в убийстве Джорджа Флойда

Бывший полицейский Миннеаполиса Дерек Шовин признан виновным в убийстве Джорджа Флойда — жюри присяжных во вторник вечером вынесло обвинительный вердикт.

Прокуроры призвали присяжных верить своим глазам — и в частности, видео того, как полицейский Дерек Шовин в течение 9,5 минут душил коленом на шее прижатого к земле и закованного в наручники чернокожего Джорджа Флойда, которого задержали за попытку сбыта фальшивой 25-долларовой купюры. Несмотря на мольбы Флойда о том, что он не может дышать, Шовин продолжал душить задержанного еще почти 4 минуты после того, как тот перестал подавать признаки жизни. Прибывшие на место медики не обнаружили признаков жизни у Флойда, о чем они рассказали как свидетели в суде. Начальник полиции Миннеаполиса заявил, что действия Шовина ни в каком контексте не являются правилами действия полиции.

Адвокаты Дерека Шовина построили защиту на двух аргументах — что Джордж Флойд был физически большим человеком, поэтому действия Шовина были оправданными, и что умер Флойд от остановки сердца и передозировки наркотиками, а не от удушения.

Присяжным понадобилось 10 часов на то, чтобы признать Дерека Шовина виновным по всем трем пунктам обвинения.

Президент США Джо Байден назвал вердикт Дереку Шовину огромным шагом навстречу расовой справедливости. После объявления приговора Байден и его вице-президент Камала Харрис поговорили по телефону с семьей Джорджа Флойда. После чего Джо Байден пригласил семью Флойда в Белый Дом.


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