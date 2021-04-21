МИД Чехии сегодня объявит о дальнейших шагах в отношении России

Вице-премьер Ян Гамачек не исключает того, что произойдет высылка российских дипломатов.

Министр внутренних дел Ян Гамачек сказал, что сегодня встретится с послом России. На встрече также будет присутствовать министр иностранных дел Якуб Кулханек, который сегодня вступит в должность. Планируется обсуждение обостренной ситуации между Россией и Чехией, также МИД республики объявит об ответных шагах по отношению к России. Гамачек отказался назвать конкретные меры. Однако, как сообщает Сезнам существует «отчетный список», согласно которому и будет происходить чистка в посольстве. При этом высылка не касается самого посла. Во вторник вице-премьер Ян Гамачек попросил министров иностранных дел стран ЕС проявить солидарность с Чешской Республикой в форме высылки российских дипломатов. Об этом сообщает Sky News. Он добавил, что какую форму поддержки выберут союзники, зависит от них. Цитата, «Мы просим солидарности, будь то словесная или высылка дипломатов», — сказал Гамачек, который также напомнил, что после попытки отравления Сергея Скрипаля в Солсбери, Чехия выслала трех сотрудников посольства России в знак солидарности. Напомню, из-за взрывов в Врбетице в 2014 году, Чехия выслала 18 сотрудников посольства России, а полиция объявила в розыск Александра Петрова и Руслана Баширова. Их обвиняют в организации взрывов. Они также подозреваются в отравлении новичком Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.

Bellingcat сообщил, что взрыв склада боеприпасов в 2014 году в Чехии связан с покушением на болгарского бизнесмена Гебрева.