Z Архив новостей новости
5 21 6 3642
09:04, 21 апреля 2021

Вашингтон может задействовать дополнительные политические средства для допуска независимых врачей к Алексею Навальному

Представитель Госдепа Нед Прайс в очередной раз призвал Москву немедленно оказать политику квалифицированную медицинскую помощь. Он пригрозил последствиями в том случае, если с оппозиционером в заключении что-либо случится.

Митинги в поддержку политика Алексея навального пройдут сегодня по всей России. Как анонсировали соратники оппозиционера, акции протеста состоятся в каждом городе на центральных площадях.

Аналогичные протесты проходили и зимой. Поводом для начала митингов послужило возвращение Алексея Навального из Германии в Россию после длительного лечения из-за отравления. Тогда в аэропорту, куда политика пришли встречать люди, были задержаны почти 60 человек.

Аналогичные акции проходили 18, 23 и 31 января, а также 2 и 14 февраля. В ходе акций силовики действовали довольно жестко. Задержаны были в общей сложности более 11 тысяч человек в 125 городах. Полиция завела свыше 9 тысяч административных дел, а также 90 уголовных дел.

Росгвардейцы задерживали и журналистов, которые имели при себе пресс-карты, редакционные задания, а также были одеты в специальные жилеты. Всего в автозаказ оказались 150 представителей СМИ.

В некоторые дни акций в крупнейших городах перекрывали центральные улицы, станции метро, а также закрывали магазины и кафе.

А преддверии сегодняшней акции, с самого утра силовики перекрыли Манежную площадь, в центр Москвы стянуты автозаки, ограждения выставлены и на других улицах.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 15 апреля Поздравить…

5 293 6 6416 15.04
Блоги

Константин Косачев вице-спикер Совета Федерации

Выбор должен быть у каждого. А там как совесть подскажет Считаю лично для себя ханжеством ездить в отпуск в страны, занимающие в отношении России недружественную позицию. Никогда этого не делал и не намерен делать и впредь. Но это мой выбор…

5 141 6 23552 14.04
Блоги

+ «Господин Путин, я готов предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идёт война» «Господин Путин, я готов предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идёт война» «Мы – это мы. Вы – это вы. Но это не обязательно проблема, это – возможность. Как минимум – возможность, пока не поздно, остановить убийственную математику будущих военных потерь»...

5 217 6 26127 20.04
8читать ;смотреть
Блоги

Виктор Шендерович писатель

Двадцать лет назад была уничтожена телекомпания НТВ В желании спасти НТВ я, как и многие мои коллеги, оказался все-таки в шаге от потери репутации…

5 323 6 91523 14.04
Новости

Почти половина россиян, как следует из опроса Левада-центра, считает справедливым приговор в отношении Навального С ними несогласно около трети опрошенных…

5 41 6 13060
Блоги

Кусок эфира

Александр Проханов: Ничем не кончится. Войска рассосутся, люди разойдутся Вот эти все сгустки ненависти, этих войск, непрерывные разговоры, колоссальное количество пропагандистов с обеих сторон швыряют эти взрывпакеты в общественное сознание…

5 42 6 16435 14.04
Блоги

Матвей Ганапольский обозреватель

Такой непростой Байден Вот представьте себе, что вы Путин, что вы согнали стотысячную армию, к примеру, для нападения. И вдруг вам звонит Байден и предлагает встречу на кофеёк. Тут задумаешься – нападать на Украину, или не нападать…

5 190 6 74467 14.04
#СлухайЭхо

Алексей Нарышкин ведущий: Алексей Нарышкин журналист «Эха Москвы»

3440622
Алексей Нарышкин отвечает на ваши вопросы

5 39 6 5610 20.04
Блоги

Владимир Кара-Мурза мл. председатель Фонда Бориса Немцова

Ночь на Страстную субботу С того ночного захвата НТВ пошло всё остальное — и зашкаливающая пропаганда, и разгоны митингов, и сфальсифицированные выборы, и политзаключённые, и политические убийства. Сначала ведь нужно выключить свет…

5 43 6 14723 14.04
Блоги

УФСИН РФ: Принято решение о переводе Навального в стационар областной больницы для осужденных В настоящее время его состояние здоровья оценивается как удовлетворительное. С согласия пациента ему назначена витаминная терапия…

5 203 6 29816 19.04
Интервью Персонально ваш

Алексей Чеснаков гость: Алексей Чеснаков руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры, политолог

Это долгая игра. Никто не рассчитывает, что если завтра Навальный совершит какие-то радикальные действия, он тут же свалит власть. Эта власть будет длиться долго…

5 44 6 6673 20.04
#слушать 49:15 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Конгресс интеллигенции: Предотвратить полномасштабную войну с Украиной! Россиянам нужно заниматься своей страной, навести в ней порядок, а не идти войной на соседей…

5 139 6 24974 15.04
Блоги

Алексей Навальный политик

Все равно жизнь дает отличные моменты Посмеялся я, когда прочитал цитаты светил медицины, что с таким уровнем калия, как у меня в анализах, я должен быть либо в реанимации, либо в гробу. Ну уж нет, меня так просто не возьмешь. После «Новичка» и калий не страшен…

5 278 6 50939 20.04
Блоги

МИД РФ: 20 сотрудников посольства Чехии в Москве объявляются «персона нон грата» Им предписано до истечения конца дня 19 апреля 2021 г. покинуть территорию нашей страны…

5 49 6 10134 18.04
Блоги

Виктор Шендерович писатель

Сегодня речь идет о достоинстве Все политические развилки и разногласия с Навальным остались далеко позади. Речь — о его демонстративном убийстве, которое совершается на наших глазах…

5 269 6 56682 19.04
Блоги

Леонид Гозман политик

Слово благодарности Израилю Это память о каждом павшем – там нет «неизвестных солдат». Это не демагогический звон о возможности повторения – это постоянная готовность к отражению атаки и это постоянные усилия, направленные на сохранение жизни своих солдат…

5 166 6 36377 16.04

Популярное за неделю

Новости

Почти половина россиян, как следует из опроса Левада-центра, считает справедливым приговор в отношении Навального С ними несогласно около трети опрошенных…

5 41 6 12323
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Впервые на моих глазах президент США делает ровно то, чего от него добивался Кремль. Если Леонид Ильич Байден был агентом Кремля, он лучше бы не смог сделать…

5 75 6 112854 17.04
#слушать 49:01 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
Как вы относитесь к объявлению Леонидом Волковым акции протеста?
5 52 6 17368 18.04
Блоги

Сергей Алексашенко экономист

+ Путин и три буквы Путин и три буквы 16 апреля Россия стала другой страной. Страной, в которой официально запрещено инакомыслие и критика власти…

5 63 6 300649 17.04
8читать ;смотреть
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Навальный, могила, памятник Путину, Петров и Боширов, нищета, патриарх и КГБ Навальный, могила, памятник Путину, Петров и Боширов, нищета, патриарх и КГБ Понятно, что русская тюрьма убийственна в принципе. Она и так смертельна… Вообще зачем Путин нанялся пиарщиком к Навальному?..

5 85 6 128382 19.04
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9088443
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4881369

Сегодня в эфире