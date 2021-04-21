Вашингтон может задействовать дополнительные политические средства для допуска независимых врачей к Алексею Навальному

Представитель Госдепа Нед Прайс в очередной раз призвал Москву немедленно оказать политику квалифицированную медицинскую помощь. Он пригрозил последствиями в том случае, если с оппозиционером в заключении что-либо случится.

Митинги в поддержку политика Алексея навального пройдут сегодня по всей России. Как анонсировали соратники оппозиционера, акции протеста состоятся в каждом городе на центральных площадях.

Аналогичные протесты проходили и зимой. Поводом для начала митингов послужило возвращение Алексея Навального из Германии в Россию после длительного лечения из-за отравления. Тогда в аэропорту, куда политика пришли встречать люди, были задержаны почти 60 человек.

Аналогичные акции проходили 18, 23 и 31 января, а также 2 и 14 февраля. В ходе акций силовики действовали довольно жестко. Задержаны были в общей сложности более 11 тысяч человек в 125 городах. Полиция завела свыше 9 тысяч административных дел, а также 90 уголовных дел.

Росгвардейцы задерживали и журналистов, которые имели при себе пресс-карты, редакционные задания, а также были одеты в специальные жилеты. Всего в автозаказ оказались 150 представителей СМИ.

В некоторые дни акций в крупнейших городах перекрывали центральные улицы, станции метро, а также закрывали магазины и кафе.

А преддверии сегодняшней акции, с самого утра силовики перекрыли Манежную площадь, в центр Москвы стянуты автозаки, ограждения выставлены и на других улицах.

