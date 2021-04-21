Проект футбольной Суперлиги будет изменен

Его пересмотрят после того, как недавно созданную организацию покинули все английские клубы – 6 из 12 участников турнира. Об этом сообщает агентство Associated Press. Между тем журналист спортивного телеканала Sky Sport уверяет, что в скором времени за «Арсеналом», «Ливерпулем», «Манчестером Сити», «Манчестером Юнайтед», «Тоттенхемом» и «Челси» последуют итальянские «Милан» и «Интер».

Старт Суперлиги был намечен на август, однако ФИФА и УЕФА, а также национальные лиги резко раскритиковали проект и пригрозили клубам санкциями.

