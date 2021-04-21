Роскомнадзор потребовал снять ограничения на российский гимн в Instagram

В пресс-службе ведомства отмечают, что они были введены под мнимым предлогом нарушения авторских прав. В письме ведомства, адресованном компании Facebook, которая владеет социальной сетью, говорится, что гимн России, как и другие государственные символы, не является объектом авторских прав.
2021-04-21T08:33:35+03:00
2021-04-21T08:36:23+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:33, 21 апреля 2021
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