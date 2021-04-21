Более 70 руководителей и сотрудников благотворительных организаций потребовали оказать экстренную помощь Навальному

Более 70 руководителей и сотрудников благотворительных организаций потребовали оказать экстренную помощь Алексею Навальному. Среди подписавших обращение – руководители фондов «Подари жизнь», «Дети-бабочки», «Ночлежка» и других.

В письме, которое публикует сайт Медуза, благотворители обращаются к руководству страны и требуют не только организовать независимую медицинскую помощь политику, но и пересмотреть основные принципы оказания медицинской помощи в системе ФСИН в целом.

Состояние здоровья Навального, который продолжает держать голодовку в колонии, резко ухудшилось. Сегодня его соратники объявили общероссийскую акцию в поддержку оппозиционера.

Режиссёр Виктор Косаковский объявил о начале голодовки в поддержку политика Алексея Навального. Также, в эфире телеканала «Дождь» Косаковский добавил, что необходимо начать разговор и не сажать никого в тюрьму.