Черногория сняла все ограничения для туристов из России и еще нескольких стран

Для того, чтобы въехать в Черногорию во время туристического сезона 2021-ого года, гражданам России, Белоруссии, Украины и Северной Македонии не понадобится даже сдавать ПЦР-тест на коронавирус. Об этом в «Твиттере» написал министр финансов и социальной защиты республики Милойко Спаич. После этого он на русском языке добавил следующее: «Черногория остается вашим надежным и безопасным направлением и в этом году! Приветствуем всех желающих посетить Черногорию!»

Это заявление несколько расходится с тем, что ранее говорила госсекретарь по туризму Ивана Джурович. Она предполагала в интервью ТАСС, что Подгорица действительно разрешит россиянам приезжать, но только после того, как они пройдут ПЦР-тест.

Еще в начале месяца Черногория также продлила для россиян и безвизовый режим. На срок до девяноста дней туда можно будет въехать, просто имея заграничный паспорт.

