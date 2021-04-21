Более ста адвокатов готовы помогать задержанным на сегодняшней протестной акции в поддержку Алексея Навального

Об этом в эфире «Эха Москвы» сказал руководитель Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. Павел Чиков предположил, что власти рассчитывали признать сторонников Навального экстремистами до объявления о новом митинге.
2021-04-21T08:04:18+03:00
2021-04-21T08:22:16+03:00
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Эксклюзив Эха 08:04, 21 апреля 2021
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