Бывшая уполномоченная по правам детей в Англии подала иск к TikTok о незаконном сборе данных несовершеннолетних

Бывшая уполномоченная по правам детей в Англии подала иск к социальной сети TikTok, обвинив ее в незаконном сборе личных данных несовершеннолетних, пишет газета Guardian.

В иске утверждается, что TikTok использует личную информацию детей, не предупреждая об этом надлежащим образом и не ставя в известность родителей. По мнению истицы, это нарушает законы Соединенного Королевства и стран Содружества о защите личных данных подростков. По ее мнению, только в Великобритании от незаконного сбора данных могли пострадать более 3,5 млн подростков. С помощью иска экс-омбудсмен намерена остановить сбор новых данных, добиться удаления уже полученных, а также выплаты компенсации, которая, по ее оценке, может составить миллиарды фунтов стерлингов.

В администрации социальной сети обвинения назвали несостоятельными.