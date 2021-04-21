На центральных площадях десятков городов по всей России запланированы акции в поддержку Алексея Навального

На центральных площадях и улицах десятков городов по всей России сегодня вечером запланированы акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, они пройдут и во многих городах за границей. Протесты анонсированы в один день с 17-м посланием Федеральному собранию президента Владимира Путина, на котором, как обещали в пресс-службе Кремля, будет говориться о восстановлении российской экономики после пандемии коронавируса.

Состояние Навального продолжает ухудшаться на фоне голодовки, которую он, в свою очередь, объявил в конце марта из-за недопуска к нему гражданских врачей. Адвокаты политика сообщали, что из колонии его перевели в тюремную больницу и с его согласия начали делать капельницы с глюкозой.