Столичные власти, как сообщает РБК, пока не планируют разрешать проведение массовых мероприятий. Это объясняют ростом заболеваемости коронавирусом.

Вопрос о том, чтобы официально разрешить массовые собрания в столице мэрия будет рассматривать только в середине мая. Об этом РБК рассказали несколько источников в городской администрации. Они отметили, что к этому времени может сложиться не самая простая ситуация, учитывая майские праздники. Один из них уточнил, что оценивать будут динамику заболеваемости и количество свободных коек в больницах. По словам другого источники, чиновники могут решиться на отмену некоторых мероприятий, которые организуёт мэрия. Среди них, например, фестиваль сладостей и открытый конкурс городского ландшафтного дизайна «Цветочный джем».

Официально в мэрии эту публикацию еще не комментировали, но глава городской администрации Сергей Собянин написал в своём блоге, что в Москве действительно ухудшается эпидемиологичекая ситуация. По его словам, рост заражений наблюдается в течение последних двух-трёх недель.

Ранее организаторы акции «Бессмертный полк» объявили, что из-за коронавируса она будет проходить в онлайн-формате. Об отмене шествий и демонстраций 1-ого мая по той же причине объявили в Свердловской области и в Воронеже. В то же время парад Победы 9-го мая на Красной площади пока запланирован в традиционном формате.