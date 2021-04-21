Режиссер Виктор Косаковский выступил в поддержку Алексея Навального, объявив о начале собственной голодовки

Режиссер Виктор Косаковский выступил в поддержку голодающего в колонии с конца марта политика Алексея Навального, объявив о начале собственной голодовки.

Навальный объявил голодовку в конце марта из-за недопуска к нему врачей. На фоне резкого ухудшения состояния его здоровья, а также иска прокуратуры, которая просит признать штабы Навального экстремистскими организациями, его сторонники объявили об акциях в поддержку оппозиционера по всей России сегодня вечером.

Руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков уверен, что атака на сторонников Алексея Навального связана с политической необходимостью поиска врагов. Об этом он сказал в эфире «Эха».

Чеснаков считает, что для крупной политики текущая ситуация противостояния является нормальной.