Владимир Путин сегодня обратится со своим уже 17-м по счету посланием к Федеральному собранию.

Положение в стране, основные направления внутренней и внешней политики — это традиционно ключевые темы обращения президента к обеим палатам парламента. К депутатам и сенаторам глава страны обращается согласно конституции. В ежегодном послании в этом году как ожидается, президент намерен уделить много внимания социальной сфере, её Владимир Путин на днях назвал важнейшим направлением наряду с инфраструктурными проектами. Глава страны, по мнению экспертов, отметит успехи России в борьбе с коронавирусом, затронет и тему предстоящих выборов в Госдуму. После оглашения послания президент выпустит перечень поручений. Агентство Bloomberg со ссылкой на источники ранее сообщило, что Путин намерен в ходе обращения к федеральному собранию объявить о мерах для запуска экономического роста с помощью повышения госрасходов. В Кремле это не стали комментировать. Пресс-секретарь президента лишь отметил, что послание будет посвящено развитию страны после пандемии. Оглашение послания начнётся в полдень. Оно пройдет в центральном выставочном зале «Манеж».

В январе прошлого года Путин выступая с обращением к обеим палатам парламента, предложил изменить конституцию. Поправки были одобрены в июле на общероссийском голосовании. Одна из них обнулила президентские сроки Путина, позволив ему еще дважды баллотироваться на этот пост.