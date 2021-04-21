Российский борец вольного стиля Загир Шахиев завоевал золотую медаль чемпионата Европы в весовой категории до 65 кг. В финальной схватке 22-летний россиянин победил поляка Кшиштофа Беньковского.

Соревнования проходят в Польше и завершатся 25-го апреля. На первенстве прошлого года Россия заняла в общекомандном зачете первое место.