Российский борец вольного стиля Загир Шахиев завоевал золотую медаль чемпионата Европы в весовой категории до 65 кг. В финальной схватке 22-летний россиянин победил поляка Кшиштофа Беньковского.
Соревнования проходят в Польше и завершатся 25-го апреля. На первенстве прошлого года Россия заняла в общекомандном зачете первое место.
Российский борец вольного стиля Загир Шахиев завоевал золотую медаль чемпионата Европы в весовой категории до 65 кг
Российский борец вольного стиля Загир Шахиев завоевал золотую медаль чемпионата Европы в весовой категории до 65 кг. В финальной схватке 22-летний россиянин победил поляка Кшиштофа Беньковского.