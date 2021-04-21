Депутат петербургского Заксобрания Максим Резник рассказал об угрозах перед акцией в поддержку Алексея Навального

Депутат петербургского Заксобрания Максим Резник рассказал об угрозах перед акцией в поддержку политика Алексея Навального. По словам Резника, вчера вечером по дороге домой ему предложили поговорить «двое характерных мужчин на черном «фольксвагене»». От него потребовали записать обращение и осудить акцию сторонников Навального, которая намечена в Петербурге и других городах России на сегодняшний вечер. В противном случае его угрожали сделать обвиняемым по делу о наркотиках. Резник отказался делать какие-либо заявления.

По обвинению в хранении наркотиков в СИЗО уже находится родственник Резника Иван Дорофеев.