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06:31, 21 апреля 2021

Депутат петербургского Заксобрания Максим Резник рассказал об угрозах перед акцией в поддержку Алексея Навального

Депутат петербургского Заксобрания Максим Резник рассказал об угрозах перед акцией в поддержку политика Алексея Навального. По словам Резника, вчера вечером по дороге домой ему предложили поговорить «двое характерных мужчин на черном «фольксвагене»». От него потребовали записать обращение и осудить акцию сторонников Навального, которая намечена в Петербурге и других городах России на сегодняшний вечер. В противном случае его угрожали сделать обвиняемым по делу о наркотиках. Резник отказался делать какие-либо заявления.
По обвинению в хранении наркотиков в СИЗО уже находится родственник Резника Иван Дорофеев.


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