Египетские курорты готовятся к приему рейсов из России, отчитались в Министерстве гражданской авиации Египта. Расписание и дату начала полетов пообещали согласовать между авиационными властями двух стран.

Ранее в российском МИДе говорили о готовящемся скором возобновлении чартерных рейсов между Россией и Египтом, но так же без конкретной даты. По некоторым данным, это будет сделано не раньше конца майских праздников.

Сейчас улететь из России можно только регулярными рейсами в Каир.