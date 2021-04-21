Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал выздоровел после заражения коронавирусом в СИЗО, рассказал его адвокат. По данным защитника, арестованный получил первый отрицательный тест на ковид, но пробудет на карантине еще 2 недели.

О заболевании Фургала стало известно 7 апреля, после этого его изолировали в больнице при СИЗО «Матросская тишина». Под арестом Фургал находится с лета прошлого года по обвинению в заказных убийствах. Жители края несколько месяцев после ареста Фургала выходили на акции в его поддержку.