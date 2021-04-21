Роскомнадзор требует от соцсети Instagram снять все ограничения на распространение роликов, которые содержат гимн России. В письме регулятора указывается, что такой контент ограничивают «под мнимым предлогом нарушения авторских прав», объектом которых гимн, как и вся официальная государственная символика, не является.
Ранее Роскомнадзор потребовал от сайта-видеохостинга Youtube прекратить дискриминацию выпусков передач ведущего Владимира Соловьева, которые перестали попадать в раздел «в тренде».
Роскомнадзор требует от Instagram снять все ограничения на распространение роликов, которые содержат гимн России
Роскомнадзор требует от соцсети Instagram снять все ограничения на распространение роликов, которые содержат гимн России. В письме регулятора указывается, что такой контент ограничивают «под мнимым предлогом нарушения авторских прав», объектом которых гимн, как и вся официальная государственная символика, не является.