Роскомнадзор требует от Instagram снять все ограничения на распространение роликов, которые содержат гимн России

Роскомнадзор требует от соцсети Instagram снять все ограничения на распространение роликов, которые содержат гимн России. В письме регулятора указывается, что такой контент ограничивают «под мнимым предлогом нарушения авторских прав», объектом которых гимн, как и вся официальная государственная символика, не является.

Ранее Роскомнадзор потребовал от сайта-видеохостинга Youtube прекратить дискриминацию выпусков передач ведущего Владимира Соловьева, которые перестали попадать в раздел «в тренде».