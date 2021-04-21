На президентские выборы в Сирии впервые зарегистрировалась кандидатом женщина. Это 50-летняя жительница Дамаска Фатен Али Нахар, в то же время почти никаких деталей о ней пока неизвестно. Кроме нее в качестве кандидатов зарегистрировались еще два человека, но действующего главы государства с 2000 года Башара Асада среди них нет. Как ожидается, он подаст документы в ближайшее время.