На президентские выборы в Сирии впервые зарегистрировалась кандидатом женщина. Это 50-летняя жительница Дамаска Фатен Али Нахар, в то же время почти никаких деталей о ней пока неизвестно. Кроме нее в качестве кандидатов зарегистрировались еще два человека, но действующего главы государства с 2000 года Башара Асада среди них нет. Как ожидается, он подаст документы в ближайшее время.
2021-04-21T06:10:50+03:00
2021-04-21T06:10:50+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:10, 21 апреля 2021
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