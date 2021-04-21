Нацбанк Белоруссии сможет вводить валютные ограничения в случае «внешних угроз». Такой указ подписал президент страны Александр Лукашенко. Ограничения смогут устанавливать на срок не более года, о каких конкретно мерах идет речь, в пресс-службе Лукашенко не уточняют. Там отмечают лишь, что речь идет о ситуациях, когда имеют место – цитата – «угрозы экономической безопасности Белоруссии и стабильности ее финансовой системы».