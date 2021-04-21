ФАС проверит обоснованность подорожания российских курортов после закрытия границ с Турцией

Федеральная антимонопольная служба проверит обоснованность подорожания российских курортов после закрытия границ с Турцией.

Сравнивать, в частности, будут динамику роста цен в 2018-2021 годах. Ведомство намерено понять, насколько подорожание, связанное с сезонностью, эпидемией коронавируса, а также закрытием границ отличается от обычных колебаний на рынке.

В ФАС при этом отмечают, что рост цен на отдых по России может быть обусловлен сокращением возможностей для выездного туризма, а также повышением спроса на внутренние туристические направления.

Отдельно ведомство отмечает, что рынок гостиничного бизнеса является наиболее конкурентным, а отелей, которые имели бы монополию и могли бы этим злоупотреблять нет. Там также рассказали, что не нашли случаев сговора об установлении и поддержании определенных цен на рынке.

О резком скачке цен на отдых в России писало в частности крымское издание ForPost. Согласно их данным, цены поднялись на 30%.