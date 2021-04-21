Автомобильное движение в центре целого ряда российских городов сегодня вечером будет частично ограничено. Как писало интернет-издание «Открытые медиа», таким образом руководство на местах хочет помешать акциям в поддержку Навального.

В разных регионах поводы для ограничения движения, которые объявляют чиновники, отличаются. Например, в Екатеринбурге уже с шести часов вечера улицы будут перекрыты из-за репетиции парада 9-ого мая.

Также в Пензе местные власти перекрыли движение и запретили стоянку рядом с площадью, на которую ранее штаб Навального призывал прийти своих сторонников. Причины введения этих ограничений чиновники не назвали. Сайт «Пенза сми» пишет, что они нужны для обеспечения безопасности жителей города.

В то же время по центральным паркам и скверам Костромы еще вчера запретили гулять, объясняя эти срочной обработкой от клещей.

Ранее источники интернет-издания «Открытые медиа» в Росгвардии и столичном МВД говорили, что сегодня на улицах будут усиленные патрули, и что правоохранительные органы будут придерживаться той же тактики, что и во время зимних протестов.

Столичное управление МВД еще вчера предостерегло граждан от участия в митинге, отметив, что акция «планируется вблизи зданий, где расположены органы государственной власти, что запрещено законом».