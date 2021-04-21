По всей России должны пройти митинги в поддержку Навального

По всей России сегодня должны пройти митинги в поддержку политика Алексея Навального, который с конца марта держит в колонии голодовку из-за недопуска к нему врачей.

О новой акции в поддержку Алексея Навального его соратники экстренно объявили в прошлое воскресенье. Они пояснили, что решили не дожидаться когда на сайте «Свободу Навальному» соберётся 500 тысяч человек. Ситуацию с политиком, состояние которого в колонии резко ухудшилось, его соратники назвали экстремальной. Оппозиционер, по словам его врачей, в любой момент может умереть. Ещё одним поводом для акции стал иск прокуратуры Москвы о признании Фонда борьбы с коррупцией экстремистской организацией. Российские власти считают ФБК иностранным агентом. Соратники Навального предложили людям выйти сегодня на центральные улицы и площади своих городов. Митинги проведут в один день с посланием Владимира Путина Федеральному собранию. Столичные власти вчера не согласовали митинг в поддержку Навального. Организаторы в заявке указали до ста тысяч человек. Отказ чиновники объяснили ограничениями, вызванными коронавирусом и нарушениями в документах.

Базу данных электронных адресов людей, которые записались на сайте «Свободу Навальному» как готовые выйти на акции в его поддержку, неизвестные ранее выложили в интернет. Сторонникам политика начали рассылать письма с угрозами. ФБК обвинил в утечке бывшего сотрудника организации.

Власти тем временем напоминают, что все сегодняшние акции за Навального – несогласованные, и предупреждают о недопустимости участия в них.

МВД призывает не посещать площади и улицы, где должны пройти протесты, из-за риска заразиться коронавирусом, а также из-за возможных провокаций со стороны деструктивно настроенных лиц. Полиция предупреждает о попытках спровоцировать силовиков и просит уберечь родных, особенно детей от участия. Несанкционированные акции будут пресекаться, добавили в МВД.

В Генеральной прокуратуре между тем обратили внимание на появившиеся в интернете незаконные призывы к участию в протестных мероприятиях. Надзорное ведомство напоминает, что уже обратилось в суд с требованием признать ряд структур Алексея Навального экстремистскими организациями.

Роскомнадзор в свою очередь потребовал от платформы YouTube заблокировать ролик с анонсом предстоящих акций. Соратники Навального заявили, что добровольно ничего удалять не будут.

В преддверии акции в штабах Алексея Навального в регионах прошли обыски.