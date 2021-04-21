Полиция Северной Ирландии объявила о предотвращенном теракте

Замглавы местных правоохранителей рассказал, что его подчиненные нашли самодельное взрывное устройство в машине сотрудницы полиции, припаркованной у ее дома в графстве Лондондерри. По мнению полицейского, за подготовкой нападения может стоять группировка «Новая Ирландская республиканская армия», которая с 1997-го выступает за воссоединение британской Северной Ирландии с республикой Ирландия. В Британии она признана террористической.
2021-04-21T05:07:22+03:00
2021-04-21T05:07:22+03:00
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05:07, 21 апреля 2021
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