Сразу в нескольких российских городах накануне возобновили работу визовые центры Греции

Это Мурманск, Архангельск, Краснодар, Петрозаводск, Псков и Ростов-на-Дону. Кроме того, с 21-го апреля заработают центры в Казани, Нижнем Новгороде, Новосибирске и Самаре. Во всех центрах будут принимать только по онлайн-записи, с измерением температуры и обязательным ношением защитных средств, а возвращать паспорта с курьерами.

Греция остается практически единственной страной Шенгенской зоны, которая пускает российских туристов. Недавно греческие власти отменили квоту по количеству въезжающих из России.