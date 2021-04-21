В Санкт-Петербурге задержали главу «Альянса учителей» Даниила Кена

Об этом в своем твиттере написал его брат. По его словам, Кена опросили, а затем пришли к нему домой с обыском – причем уже вторым по счету – по уголовному делу о перекрытии дорог на акции в поддержку политика Алексея Навального 23 января. Обыск прошел прямо в день рождения активиста, в присутствии гостей, в том числе 92-летнего дедушки. У Кена изъяли электронные носители информации и печатную продукцию.

По этому делу в начале февраля петербургская полиция уже проводила обыски сразу по 30-ти адресам.