В Белгороде завели уголовное дело из-за комментария в соцсети «Вконтакте» о митинге в поддержку Навального 23 января

Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на местную полицию. 48-летний Антон Ковязин написал о готовящейся акции «это будет бомба!». Силовики расценили это как заведомо ложное сообщение о теракте. Сам Ковязин объяснял, что употребил слово в переносном значении – «это будет что-то заметное и важное». Мужчине грозит до 5 лет.