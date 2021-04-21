В Белгороде завели уголовное дело из-за комментария в соцсети «Вконтакте» о митинге в поддержку Навального 23 января

Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на местную полицию. 48-летний Антон Ковязин написал о готовящейся акции «это будет бомба!». Силовики расценили это как заведомо ложное сообщение о теракте. Сам Ковязин объяснял, что употребил слово в переносном значении – «это будет что-то заметное и важное». Мужчине грозит до 5 лет.
2021-04-21T05:05:30+03:00
2021-04-21T05:05:30+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:05, 21 апреля 2021
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