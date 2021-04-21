Число оправдательных приговоров в российских судах по итогам 2020-го снизилось с 0,36% до 0,34%

Это следует из данных судебного департамента при Верховном суде. Вместе с тем среди дел, рассматриваемых судом присяжных, доля оправдательных приговоров на порядок выше – 27%.

В общей сложности за прошедший год российские суды рассмотрели 565 тысяч уголовных дел, их них почти треть была прекращена без вынесения какого бы то ни было приговора.