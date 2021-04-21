Стоимость путешествий по большинству открытых зарубежных направлений для россиян с начала года выросла на 10-90%

Это подсчеты Ассоциации туроператоров России. По их данным, рост цен связан с подорожанием авиаперелетов. Анализировались продажи туров в Турцию, Танзанию, Кубу, Сербию, ОАЭ и на Мальдивские острова. Также, по данным АТОР, туры стали чаще покупать со страховкой от невыезда и реже – клиенты старше 55-ти.