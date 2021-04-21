Столичные власти отложили на месяц решение, разрешать ли массовые мероприятия, из-за роста заболеваемости Covid-19

Об этом пишет сайт РБК со ссылкой на источники в мэрии. Таким образом, по их данным, теперь к этому вопросу вернутся в середине мая.

В последние дни в столице выявляют около 2000 заболевших в день, это значительно ниже, чем в первую и вторую волну, но выше, чем в начале года. Мэр Сергей Собянин призвал давать привившимся пожилым людям скидки в магазинах и другие льготы, чтобы стимулировать массовую вакцинацию.