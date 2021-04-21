Главреду издания Ossetia и другим его сотрудникам угрожает расправой человек, представляющийся сыном экс-главы Осетии

Об этом пишет «Новая газета». Ее корреспондент пообщался с главредом Тимуром Мазаевым, который из-за угроз был вынужден улететь из Владикавказа в Москву. По его словам, звонивший ему представился Зелимханом Битаровым, старшим сыном экс-губернатора Вячеслава Битарова. Он угрожал отрезать журналистам головы и – цитата – сжечь Мазаева вместе с семьей – если вызвавшую его неудовольствие запись в инстаграм-аккаунте издания не удалят.

Причиной стала публикация о конфликте Зелимхана Битарова с Олегом Эдельштейном, сыном лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Те прилетели в Осетию одним самолетом и подрались в аэропорту. Комментируя видео с дракой, журналисты в своем инстаграме в шуточной форме предложили организовать бой Битарова-младшего и Эдельштейна в местной Академии смешанных единоборств.