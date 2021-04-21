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04:04, 21 апреля 2021

Президент США Джо Байден поддержал вердикт присяжных по делу экс-полицейского Дерека Шовина

Его признали виновным в непредумышленном убийстве при задержании темнокожего Джорджа Флойда. Теперь Шовину грозит до 40 лет. После приговора Байден позвонил по телефону семье погибшего и назвал исход процесса «шагом вперед в борьбе с расизмом в США».
Также «хорошими новостями» вердикт назвал канадский премьер Джастин Трюдо. На Таймс-сквер в Нью-Йорке начался митинг в поддержку приговора.


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