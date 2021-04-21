Президент США Джо Байден поддержал вердикт присяжных по делу экс-полицейского Дерека Шовина

Его признали виновным в непредумышленном убийстве при задержании темнокожего Джорджа Флойда. Теперь Шовину грозит до 40 лет. После приговора Байден позвонил по телефону семье погибшего и назвал исход процесса «шагом вперед в борьбе с расизмом в США».

Также «хорошими новостями» вердикт назвал канадский премьер Джастин Трюдо. На Таймс-сквер в Нью-Йорке начался митинг в поддержку приговора.