Черногория сняла все ограничения для туристов из России, включая тестирование на коронавирус

Аналогичные правила въезда распространяются на прибывающих из Белоруссии, Украины и Северной Македонии.

В настоящее время для российских туристов открыты более десятка стран – от Сербии и Белоруссии до Объединенных Арабских Эмиратов и Сейшельских островов, но они требуют на границе свежих справок об отсутствии коронавируса либо сертификатов вакцинации, а в некоторых случаях – еще и самоизоляции на некоторый срок после прибытия.