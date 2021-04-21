Комитет по международным делам Думы одобрил расторжение договора об избежании двойного налогообложения с Нидерландами

В заключении депутатов говорится, что документ в текущих условиях противоречит интересам страны.

Расторгнуть соглашение предложило правительство, после того как Минфин не смог договориться с властями королевства. Нидерландам предлагали поднять налог на дивиденды с прибыли зарегистрированных там российских компаний до 15 процентов – ранее на такие же условия согласились Кипр, Люксембург и Мальта.

В Нидерландах зарегистрированы такие крупные компании, как Яндекс и X5 Retail Group, владеющая «Пятерочкой» и другими торговыми сетями. Ее представители говорят, что пока не рассматривают варианты перерегистрации в России, рассчитывая на особые условия.