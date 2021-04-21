Росстат отложил публикацию данных о доходах населения перед посланием президента Федеральному собранию

Речь идет о реальных располагаемых доходах за 1-й квартал 2021-го года . Как обратило внимание издание Forbes, обычно эту информацию публиковали в докладе «Социально-экономическое положение России» 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом. Но 20-го апреля в очередном таком докладе этих цифр не оказалось. В ведомстве на запрос журналистов РБК ответили, что публикацию перенесли, поскольку «сбор информации о некоторых компонентах доходов потребовал больше времени» и часть данных пришлось уточнять.

Под реальными располагаемыми экономисты подразумевают доходы с поправкой на инфляцию и за вычетом налогов и прочих обязательных платежей.